La Roma viaggia in Hyundai IONIQ 5: guida Mourinho

IL VIDEO

Il tecnico giallorosso e alcuni giocatori con la vettura 100% elettrica

Hyundai Italia, Main Global Partner e Official Car Partner dell’AS Roma, insieme all’allenatore giallorosso José Mourinho e ad alcuni dei giocatori più rappresentativi, ha realizzato un video inedito. L’intero set di produzione funziona grazie a Nuova IONIQ 5, crossover 100% elettrico in grado di caricare qualsiasi dispositivo elettrico grazie all’innovativa funzione Vehicle-to-Load. La Roma viaggia in Hyundai IONIQ 5





Vantando oltre 30 tra premi e riconoscimenti in tutta Europa, Nuova IONIQ 5 diventa protagonista del video insieme all’AS Roma, in un insolito studio di produzione allestito ad hoc nel centro di allenamento di Trigoria. In questa occasione, l’allenatore portoghese dà la carica a luci, impianto audio stereo e a tutti gli schermi presenti sul set che sono collegati direttamente a IONIQ 5.

La funzione V2L consente, infatti, di caricare qualsiasi device, dalle biciclette e gli scooter elettrici alle attrezzature da campeggio e molto altro, fungendo da power bank grazie all’erogazione di una potenza fino a 3,6 kW. Potenza che Hyundai aveva sprigionato anche lo scorso Natale, per allestire uno speciale albero alimentato da una IONIQ 5, sostenendo una raccolta doni solidale dedicata ai più piccoli.