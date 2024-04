La Ferrari Roma Spider vince il Red Dot Awards: Best of the Best 2024

IL RICONOSCIMENTO

La Casa di Maranello si aggiudica il massimo riconoscimento nell’edizione 2024 dei Red Dot Awards

© Ufficio Stampa Ferrari si è aggiudicata il principale riconoscimento di design assegnato dall’associazione tedesca Red Dot Awards: la Ferrari Roma Spider, elegante vettura scoperta 2+ a motore centrale-anteriore del Cavallino Rampante con tetto retrattile in tessuto, ha infatti ottenuto il Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design.

Degni di nota anche i due Red Dot Award conquistati dalla SF90 XX Stradale, vettura in serie speciale ed edizione limitata il cui motopropulsore ibrido plug-in composto da un V8 biturbo e tre motori elettrici è in grado di erogare ben 1030 cv, e dalla KC23, futuristica One-Off su base 488 GT3 Evo 2020 dotata di un setup dinamico per l’utilizzo in pista, cui fa da contraltare una configurazione statica finalizzata all’esibizione delle sue linee.

Il Red Dot Award, uno dei premi di maggior rilievo nel mondo del design industriale, è indirizzato al riconoscimento della capacità innovativa e dell’eccellenza dei migliori progettisti del settore. I premi, giunti alla settantesima edizione, verranno consegnati nel corso di una cerimonia prevista per il 24 giugno 2024 a Essen, in Germania.

Negli ultimi dieci anni Ferrari ha ottenuto 29 Red Dot Award: nessun altro costruttore ha ottenuto risultati comparabili dal 1955, da quando cioè esiste il riconoscimento. Dal 2015 a oggi la giuria ha conferito ben dieci Red Dot: Best of the Best ad altrettante vetture della Casa di Maranello: dopo la FXX-K, la 488 GTB, la J50, la Ferrari Portofino, la Ferrari Monza SP1, la SF90 Stradale, la Ferrari Daytona SP3, la Ferrari Purosangue e la Ferrari Vision Gran Turismo, quest’anno è toccata alla Ferrari Roma Spider essere celebrata per le sue linee.

I premi sottolineano nuovamente la straordinaria valenza dell’opera del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, intento a progettare vetture straordinarie, radicate nella leggendaria storia della Casa di Maranello e purtuttavia in grado di dettare nuovi linguaggi e risultare innovative non perdendo mai di vista la simbiosi tra forma e funzionalità, colonna portante del DNA Ferrari.

FERRARI ROMA SPIDER

La Ferrari Roma Spider, elegante vettura scoperta 2+ a motore centrale-anteriore della Casa di Maranello dotata di innovativo tetto retrattile in tessuto, ripropone tale soluzione nella gamma del Cavallino Rampante 54 anni dopo la 365 GTS4, ultima Ferrari con tetto morbido. L’elegante copertura sartoriale a cinque strati, dalle ampie possibilità di personalizzazione e in grado di garantire prestazioni di isolamento acustico pari a quelle di un tetto rigido retrattile, è retraibile in 13,5 secondi fino a una velocità di 60 km/h. Il comfort degli occupanti è assicurato da un raffinato sistema di wind deflector mobile integrato nello schienale posteriore e brevettato dalla Casa di Maranello. Grazie al suo V8 biturbo da 620 cv, al rapporto peso/potenza ai vertici della categoria, all’introduzione del cambio DCT a 8 rapporti e all’adozione dei sistemi di dinamica del veicolo della Ferrari Roma, la Ferrari Roma Spider rappresenta un connubio unico tra classe senza tempo, emozioni di guida, comfort e prestazioni al top.