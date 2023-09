L'Alpine è ancora più sportiva: ecco la A110 R

LA PRESENTAZIONE

La casa francese ha lavorato molto sull'aerodinamica

La nuova Alpine A110 R





© Alpine 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dall'esperienza dal mondo delle corse e dalla Formula 1 è nata la nuova Alpine A110 R. La supercar è l’espressione più radicale di performance e sportività della casa francese. Per migliorare le prestazioni tanto lavoro sull'aerodinamica. Le novità principali sono l'alettone posteriore specifico a collo di cigno, il fondo piatto e il diffusore rivisitati, nonché i cerchi al 100% in carbonio, garantiscono una maggiore stabilità in curva e ad alta velocità.

A110 R vanta un carico aerodinamico posteriore nettamente superiore a quello della A110 S equipaggiata con il Kit Aero, con un miglioramento di 29 kg alla velocità massima, con conseguente ottimizzazione del bilanciamento nelle curve veloci. Contemporaneamente, la resistenza è stata ridotta del 5% (in assetto da pista), consentendole di raggiungere una velocità di punta record di 285 km/h.

Per migliorare la stabilità ad alta velocità e l’efficienza su pista, Nuova Alpine A110 R è stata progettata con un unico obiettivo: ottenere il miglior rapporto carico aerodinamico/ resistenza, per sprigionare tutto il suo potenziale. Il frontale è, pertanto, dotato della stessa lama di carbonio della A110 S, ma con gli otturatori di ingresso dell’aria integrati nel paraurti. La presenza degli otturatori contribuisce a ridurre la resistenza dell’aria e a migliorare la velocità massima raggiungibile. All’anteriore, l’aerodinamica è stata rivisitata per raggiungere il massimo bilanciamento con il nuovo telaio.

Gli esperti di aerodinamica e gli specialisti termici di Alpine hanno anche lavorato sull’impianto di scarico. Il doppio terminale che caratterizza A110 si arricchisce di una doppia parete in stampa 3D per isolare i gas di scarico e proteggere i componenti adiacenti. Il funzionamento è semplice: la parete esterna resta fredda rispetto alla temperatura dei gas che passano nel tubo centrale, contribuendo così a creare un equilibrio tra interno ed esterno.