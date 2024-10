Il test drive della nuova Ford Puma per le strade di Bologna alla scoperta delle opere di Street Art

Se volessimo raccontare la nuova Ford Puma in tre parole quali potrebbero essere? Energia, un piccolo spoiler in attesa della versione 100% elettrica, dinamismo e vivacità. Eccola quindi la Ford Puma, preziosa compagna per affrontare la vita quotidiana, agile e con tanto carattere. La città è il suo habitat e quindi quale modo migliore per scoprire la nuova Ford Puma se non in un tour alla scoperta della street-art, un incontro che arriva in maniera naturale, non solo per raccontare la città ma anche un prodotto importante per la Casa americana. Prima di partire, però, conosciamo meglio questo suv compatto che si aggiorna soprattutto nel suo sguardo, ora più graffiante con fari matrix led ad artiglio che lo rendono riconoscibile già da lontano. Ma i cambiamenti più importanti sono dentro, dove la Puma è stata rivista e resa più moderna da Ford. Interni di ispirazione sportiva con l’abitacolo rivolto verso il guidatore e spazio alla tecnologia quadro strumenti da 12,8 e al centro della plancia un display touch da 12 pollici.