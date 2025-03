Il mito Ascari nella mostra "Black Cats & Chequered Flags"

L’esperienza è una vera e propria Opera d’arte, eccezionalmente realizzata da MIAT Multiverse Institute for Arts and Technology, nell’ambito del progetto della Comunità Europea TrialSnet per testare il 5G con fi nalità educative e scientifi che. Partner tecnologico del progetto WINDTRE e MAUTO che ospiterà l’immersive art piece. Grazie a una combinazione rivoluzionaria di VR interattiva, audio, foto e video d’archivio degli anni ‘50, 360 filming, attori in Motion Capture, 2D e 3 D modelling e animation, sound design immersivo, e mutiplayer MR, questa esperienza permetterà di vivere la storia di Ascari, come mai prima d’ora. Il pubblico potrà non solo rivivere le gesta del leggendario pilota, ma anche interagire con il mondo della Formula 1 degli anni ’50, assumendo persino il ruolo di meccanici nel box durante un pit-stop e realizzarlo insieme al team Ascari. Un’altra eccezionalità, che rende l’esperienza davvero unica nel suo genere, è la modalità multiplayer che offre, ossia la possibilità di far provare l’esperienza a 4 visitatori (e quindi giocatori) contemporaneamente.