LA PRESENTAZIONE

Il debutto della Volkswagen ID. Polo: la nuova elettrica tedesca

04 Set 2025 - 10:49
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Volkswagen getta le basi per il futuro anche per quanto riguarda la denominazione dei modelli, con una nuova strategia che trasferisce i nomi dei modelli con motore a combustione più familiari alla sua gamma ID. completamente elettrica. Il primo modello ad essere lanciato sarà l'ID. Polo1 nel 2026. La concept car da cui deriva è conosciuta come ID. 2all2 .

Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, a capo del Brand Group Core e membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo: "I nomi dei nostri modelli sono saldamente ancorati nella mente delle persone. Sono sinonimo di un marchio forte e incarnano caratteristiche come la qualità, il design senza tempo e le tecnologie per tutti. Ecco perché stiamo portando i nostri nomi noti nel futuro. La ID. Polo è solo l'inizio".

Volkswagen trasferirà i suoi nomi più affermati alla gamma elettrica con ogni nuova generazione di modelli. Allo stesso tempo, tutte le vetture con propulsione convenzionale continueranno ad avere i loro nomi precedenti. Con questa strategia, Volkswagen sta unendo il mondo elettrico e quello dei motori a combustione, aiutando i Clienti a orientarsi più facilmente nella futura gamma di prodotti del marchio.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La denominazione ID. sta per tecnologie avanzate e mobilità elettrica. La Polo è da sempre sinonimo di qualità, sicurezza e democratizzazione delle innovazioni. La nuova ID. Polo combina queste caratteristiche e viene lanciata con il suo nuovo nome nell'anno del 50° anniversario della Polo, come primo modello di questa strategia. Martin Sander, Membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen per le Vendite, il Marketing e il Post-vendita: "Le nostre auto spesso accompagnano le persone per molti anni: danno forma ai ricordi e alle fasi della vita.

Un modello come la Polo dimostra quanto possa essere potente un nome: è sinonimo di affidabilità, personalità e storia. Proprio per questo motivo abbiniamo ai nostri modelli ID. nomi che suscitano emozioni e sono ancorati alla vita quotidiana delle persone. La mobilità elettrica non deve essere solo futuristica, ma anche accessibile e personale".

Il secondo futuro modello ID. per il segmento delle cittadine susciterà emozioni speciali. Martin Sander: "Stiamo portando anche uno dei nostri marchi più forti, GTI, nel mondo elettrico. Accadrà nel 2026 quando lanceremo la ID. Polo GTI1 , versione di serie del prototipo ID. GTI Concept2 . Offrirà una dinamica eccezionale e un grande piacere di guida".

La ID. Polo e la ID. Polo GTI, ancora ricoperte da una camuffatura mimetica, faranno la loro prima apparizione pubblica a livello mondiale all'IAA MOBILITY di Monaco di Baviera (dall'8 al 14 settembre). Il giorno prima, il 7 settembre, Volkswagen svelerà in anteprima mondiale la concept car di un SUV compatto elettrico, la nuova ID. CROSS Concept1 . La versione di serie di questa concept car, la ID. Cross1 , sarà lanciata alla fine del 2026 come “sorella” a trazione 100% elettrica della T-Cross

