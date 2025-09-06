Logo SportMediaset
MONDIALE

Sono già 17 le nazionali sicure di partecipare alla prossima Coppa del Mondo

Questi i primi verdetti che arrivano dalle qualificazioni al mondiale che si disputerà in Messico, Canada e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio 2026

06 Set 2025 - 10:48
18 foto
mondiale calcio
usa
fifa
fifa world cup

