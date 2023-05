GPDESIGN, svelata la DiavelMU R: anima racing

LA MOTO

Ecco l'ultima creazione di Luca Pozzato per Giuliano Mu

La DiavelMU R firmata da GPDESIGN























Nel segno dell'innovazione: è arrivata la DiavelMU R. Questa l'ultima opera d'arte realizzata da GPDESIGN per Giuliano Mu. Dopo il grande successo riscosso dalla DiavelMU, svelata lo scorso anno in occasione dell'Eicma, il noto imprenditore e grande appassionato di motori ha voluto spingersi oltre, alla ricerca di nuovo limite. Una one-off dall'anima racing dove la performance è stata messa al centro del progetto. Progetto curato, come sempre, da Luca Pozzato, fondatore e CEO di GPDESIGN, una delle più importanti realtà specializzata in realizzazione di moto uniche al mondo. Squadra che vince non si cambia.

LE CARATTERISTICHE

R per Racing, sinonimo di performance: una supernaked stradale, ma pronta per la pista con un look aggressivo. Ducati Diavel 1260 completamente trasformata ed estremizzata con la sfida vinta del peso. Una moto più leggera grazie alla ricerca di ogni singolo componente grazie a partner importanti del settore come BREMBO, FGRACING, RIZOMA, STM e FRESCO.

Si parte con i cerchi realizzati totalmente in carbonio e verniciati dello stesso nero del serbatoio perché anche l’occhio vuole la sua parte. Rivoluzionato l’impianto frenante con nuovi dischi anteriori forniti da BREMBO che utilizzano la tecnologia T-Drive. Mantenute le pinze GP4 nichelate, mentre sono state montate le pompe sportive Corsa corta. Dalle corse anche l’idea di installare due convogliatori d’aria per le pinze anteriori, le GP4 sempre di BREMBO, per migliorare il raffreddamento dell’impianto frenante.

Come per la DiavelMU, per la carrozzeria sono state utilizzate tre tipologie di carbonio differenti. Aerodinamica totalmente migliorata grazie a una presa d’aria molto più ampia sull’anteriore in modo tale da aumentare la portata. Così come anche le ali “stile MotoGP” prodotte da RIZOMA, sempre in carbonio. Firmate RIZOMA, dove nell’headquarter di Ferno (VA) si è svolta la presentazione della DiavelMU R, anche le pedane minimal versione “pilota” e regolabili realizzate appositamente, le vaschette per l’olio della frizione e freno, il proguard system e gli specchietti Stealth.

Frizione firmata STM, leader nel settore. La DiavelMU R monta la stessa frizione che Pecco Bagnaia utilizza sulla sua Ducati Desmosedici MotoGP. Forcella Girder, la riproposizione in chiave attuale di un grande classico delle due ruote realizzata da FGRACING che monta un nuovo ammortizzatore in anteprima in grado di migliorare in modo assoluto le performance. Forcella unica nel suo genere che è stata ricavata completamente dal pieno con l’utilizzo di frese a cinque assi. Nuove anche le sospensioni totalmente racing.

Per alleggerire la DiavelMU R anche lo scarico in titanio dedicato, terminale e corpo, realizzato a mano dagli artigiani di FRESCO, storico partner di GPDESIGN.

Curatissimo e ricercato il design con una nuova sella molto più rigida dalla struttura in carbonio: antiscivolo molto tecnico e una parte di pelle scamosciata con cuciture rosse. Look total black con il serbatoio che è stato verniciato con una finitura di microsfere di ceramica che lo rendono molto resistente alle abrasioni. Per finire, come tutte le moto speciali che escono dall’atelier torinese di GPDESIGN, non poteva mancare la firma del designer visionario Luca Pozzato creativo del mondo dei lusso.

LE PAROLE

Giuliano Mu: “Dopo la DiavelMU abbiamo subito pensato a creare una nuova versione, la R appunto. Mi piace sempre sviluppare nuove idee e sfide. Io e Luca Pozzato, insieme al suo team, siamo in piena sintonia. La DiavelMU R è una moto estrema, ma omologata per la strada. L’idea è nata insieme e l’abbiamo condivisa, è stato tutto naturale”.

Chi è Giuliano Mu, il cliente per il quale GPDESIGN ha realizzato la Special DiavelMU R

Classe 1986, Bocconiano, imprenditore, consulente marketing e finanziario, manager di artisti internazionali e di influencer, Giuliano è un vero appassionato di musica, moda e motori, cliente VIP Ferrari e collezionista Audemars Piguet.

Luca Pozzato, ceo di GPDESIGN: “Realizzare la versione R della DiavelMU è stato complesso, Giuliano voleva una moto racing mantenendo la ricerca del design che contraddistingue la supernaked realizzata dalla GPDESIGN, abbiamo deciso di aumentare le performance attraverso un’importante scelta dei materiali per diminuire in modo sensibile il peso della moto. Il risultato finale dal mio punto di vista è incredibile un connubio prefetto tra prestazioni e design, una moto unica nel suo genere".