Doppio debutto a Shanghai: ecco il nuovo brand AUDI per la Cina e l' AUDI E concept

AUDI E concept è un’innovativa Sportback full electric caratterizzata da una lunghezza di 4.870 mm, una larghezza di 1.990 mm e un'altezza di 1.460 mm. Il passo si attesta a 2.950 mm. Complice la nuova Advanced Digitized Platform, lo spazioso abitacolo abbina eleganza e massima connettività, mentre la trazione integrale quattro elettrica è garantita da due motori a elettroni, uno in corrispondenza di ciascun assale, in grado di erogare complessivamente 775 CV e 800 Nm di coppia così da scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. I sistemi di assistenza sono sviluppati in base alle caratteristiche peculiari delle strade e del traffico cinesi. La batteria da 100 kWh con tensione a 800 Volt garantisce un range di oltre 700 chilometri CLTC (il WLTP cinese), mentre la ricarica iper fast permette di rigenerare un’autonomia di 370 chilometri in 10 minuti.Il design, sviluppato in funzione dei gusti della clientela cinese, è volutamente minimalista. La silhouette Sportback richiama le shooting-brake del passato, mentre gli interni, sviluppati dagli esperti del Beijing Design Studio, danno la priorità alla combinazione tra comfort ed esperienza digitale, così che la vettura evolva in “oasi connessa”, adatta allo stile di vita urbano delle megalopoli. La console ospita due smartphone, mentre il display touch 4K curvo consente l’accesso a una miriade di informazioni inclusa la visuale fornita dagli specchietti retrovisori esterni digitali.