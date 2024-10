Caso Volkswagen, gli effetti negativi del Green Deal

La propensione all’acquisto di un’auto elettrica resta bassa, soprattutto in Italia mercato tra i più marginali per i modelli a zero emissioni. Ora servirebbe un graduale retromarcia da parte dell’Unione Europea. Graduale, solo per non perdere la faccia dopo aver sbandierato gli effetti positivi del green deal, senza considerare minimamente la risposta del mercato e gli effetti dirompenti sull’occupazione. Dal prossimo anno dovrebbero partire multe miliardarie per le case che non rispettano la percentuale di auto elettriche vendute in rapporto a quelle con motori termici. Un traguardo irraggiungibile, a meno che gli stabilimenti non riducano la produzione di vetture con propulsori tradizionali. Cosa che purtroppo sta già accadendo. Green deal o decine di migliaia di operai in cassa integrazione – o peggio – licenziati?