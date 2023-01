Car of the Year 2023, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è “Best Performance Car for Thrills”

© ufficio-stampa

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata nominata "Best Performance Car for Thrills" ai premi What Car? Car of the Year per il secondo anno consecutivo. Fin dal suo lancio, Giulia Quadrifoglio si è imposta come riferimento per tecnica e performance nel segmento delle berline sportive. Manifesto puro dei valori evocati dal leggendario logo, simbolo dell’anima sportiva Alfa Romeo.