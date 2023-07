Audi passa alle due ruote: ecco la Electric Mountain Bike

A MADONNA DI CAMPIGLIO

Il debutto a Madonna di Campiglio, legame che compie 10 anni

L'evento Audi Chic Nic, l'appuntamento dedicato alle eccellenze locali, ha fatto da cornice alla prima uscita ufficiale della e-bike tedesca. Verso la decarbonizzazione completa nei prossimi anni, dal prodotto ai sistemi produttivi, Audi ha deciso di inserirsi in un settore in continua crescita.

Ispirata alla RS Q E-tron, il prototipo della Dakar, ha anima sportiva: categoria enduro e look aggressivo. Telaio in alluminio e carbonio. Sviluppata insieme all'azienda italiana Fantic, monta un motore brose da 250 watt e 90 newton metro di coppia, batteria agli ioni di litio da 720 watt ora. Una bici simbolo della micro-mobilità con tecnologia all'avanguardia per godersi la natura.

Audi sempre in prima linea per l'Ambiente con grande investimenti per il futuro. Sostenibilità, Sistematicità e sportività, i valori condivisi con Madonna di Campiglio. Località sulle Dolomiti di Brenta che è diventata casa per il marchio da quattro anelli. Una legame che dura da 10 anni ed è destinato a durare ancora per molto tempo.