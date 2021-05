Attesa per il Poltu Quatu Classic: quante novità in programma

2-3-4 LUGLIO

Grande attesa per la sesta edizione del Poltu Quatu Classic, il concorso d'Eleganza più glamour dell'estate. Appuntamento al 2-3-4 luglio dove le vetture più iconiche del mondo, proveniente dalle più importanti collezioni di auto d'epoca italiane ed europee, sfileranno per le strade della Costa Smeralda.

Poltu Quatu Classic organizzato da Auto Classic e Between Comunicazione in collaborazione con il Grand Hotel Poltu Quatu e Bcool City Magazine.

Tra le novità inserite nel programma di quest’anno un’adrenalinica gara di accelerazione sulla pista dell’Aeroporto Vena Fiorita di Olbia e una spettacolare esposizione di Spiaggine uniche a Porto Cervo. Gli organizzatori hanno poi studiato un nuovo affascinante percorso panoramico della Costa Smeralda per regalare ai partecipanti scenari indimenticabili da ammirare al volante delle proprie automobili.

Si tornerà nella mitica spiaggia Vesper di Capriccioli resa celebre dal film “007 - La spia che mi amava” dove il protagonista Roger Moore emerge con la sua auto dall’acqua cristallina della Costa Smeralda in compagnia di Barbara Bach e ad attendere i protagonisti di Poltu Quatu Classic 2021 ci sarà una novità che renderà questo momento del Concorso ancora più emozionante.

Non mancherà sulla via del ritorno a Poltu Quatu il passaggio e l’esposizione delle auto del Concorso a Porto Cervo all’ora dell’aperitivo, questa volta tra meravigliose auto da spiaggia. I partecipanti vivranno quindi un’altra bellissima esperienza tra visite a borghi storici della Sardegna e giornate in spiaggia, guidando le loro auto d’epoca lungo gli scenari mozzafiato della Costa Smeralda e i più temerari potranno anche provare l’ebbrezza dell’alta velocità in mare grazie al ritorno della “Off Shore Experience” con il 5 volte campione del mondo di motonautica Aaron Ciantar, che porterà in Sardegna un’Off Shore davvero speciale direttamente da Malta.

Ormai un must del Concorso sarà lo svolgimento in notturna della sfilata finale delle automobili davanti alla Giuria che avverrà Sabato 3 luglio dopo la Cena di Gala al Grand Hotel Poltu Quatu nella celebre Piazzetta illuminata a giorno per l’occasione. Come nell’ultima edizione l’evento si concluderà la domenica pomeriggio all’esclusivo Li Neuli Country Club.

La Giuria del Concorso sarà presieduta per il quarto anno consecutivo da Paolo Tumminelli, il noto storico dell’automobile che ha creato e affinato in questi anni un sistema di valutazione che ha attirato l’attenzione dei più blasonati Concorsi d’Eleganza mondiali.

Con lui ci saranno il designer Fabrizio Giugiaro che celebrerà 30 anni di carriera portando in Costa Smeralda il suo primo prototipo, la mitica BMW Nazca del 1991, Luciano Bertolero fondatore di Auto Classic e grande esperto Ferrari, Alberto Scuro presidente dell’ASI, Emmanuel Bacquet del Comitato di Selezione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este a rappresentare la FIVA, Carlo Di Giusto Vicedirettore di AUTOITALIANA e Ruoteclassiche, Valentino Balboni leggendario collaudatore Lamborghini, Alberto Vassallo CEO di Car and Vintage e J. Philip Rathgen CEO di Classic Driver, i due social media più conosciuti nel mondo dell’Automotive, Mariella Mengozzi Direttore del Museo dell’Automobile di Torino e Gaby von Oppenheim scrittrice e pilota di auto storiche, Enrico Renaldini PR di Gare d’Epoca, Shinichi Ekko giornalista e presidente del Maserati Club Japan e Augustin Sabatié-Garat di RM Sotheby’s la più nota casa d'aste di auto da collezione al mondo. Appena confermata, infine, la presenza in giuria di Yasmin Le Bon, supermodella inglese, moglie di Simon Le Bon dei Duran Duran nonché membro della giuria del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.

Al vincitore del Trofeo “Best in Show”, disegnato da Fabrizio Giugiaro e assegnato nella scorsa edizione alla fantastica Porsche 917 Psychedelic di Gérard Larrousse, verrà consegnato anche un prezioso orologio Girard-Perregaux della collezione Laureato con un esclusivo cinturino realizzato appositamente dalla Maison Elvetica di alta orologeria per il Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic. Confermate quasi tutte le Classi della passata edizione del Concorso con protagoniste le Auto da Competizione, le Supercars e le Youngtimers. Tornerà in Costa Smeralda anche la Classe 1000 Miglia Bond dedicata alle vetture che hanno partecipato alla 1000 Miglia o che hanno comunque un legame con “la corsa più bella del mondo”: il prestigioso Trofeo Spirit of 1000 Miglia, assegnato l’anno scorso alla Lancia Lambda CASARO del 1927 di Enrico Bertone, è il riconoscimento riservato alle automobili che meglio rappresentano l’essenza della Freccia Rossa e lo spirito audace e pionieristico che contraddistinguono la gara che Enzo Ferrari definì come “un museo viaggiante unico al mondo” Infine l’immancabile Classe “La Dolce Vita” dedicata alle auto protagoniste dei favolosi anni ’50 e ’60, anche quest’anno assume un significato speciale per il desiderio di tutti di riappropriarsi delle cose belle della vita dopo un periodo da dimenticare, e proprio per questo il motto del Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic sarà ancora “Make La Vita Dolce Again!”.

“Poltu Quatu è pronta a far vivere ai suoi ospiti un weekend da favola anche quest’anno” assicura Daniele Pulcini AD del Gruppo proprietario del Grand Hotel che ospita il Concorso dal 2014.

Come tradizione Simone Bertolero presenterà l’evento a bordo della mitica Fiat 500 Spiaggina, l’auto preferita per il periodo estivo dai protagonisti del Jet Set internazionale tra cui vogliamo ricordare l’Avvocato Agnelli e Aristotele Onassis. Ad affiancarlo anche in questa edizione del Concorso ci sarà la giornalista Savina Confaloni, uno dei volti più apprezzati e conosciuti del mondo dell’auto. Non resta che attendere il 4 luglio per sapere quale sarà l’automobile più elegante dell’estate 2021!