Napoli, non è un caso: pensa ad Hamsik e Albiol

25/04/2019 di RAFFAELE AURIEMMA

Nella partita successiva, Fiorentina-Napoli 0-0 del 9 febbraio, tornò in panchina Chiriches e Albiol si trasferì a Londra per sottoporsi a questo intervento di pulizia del tendine rotuleo. Albiol ha 33 anni, è stato campione del mondo con la Spagna e ha acquisito una lunga esperienza giocando con il Real Madrid. Ora è rientrato nel gruppo, però fa ancora la spola tra Castelvolturno e Barcellona per completare la fase di rieducazione e di recupero atletico.



Non può essere un caso se, su per giù nello stesso periodo, tirò i remi in barca anche Marek Hamsik, 32 anni, per trasferirsi al Dalian in Cina. La sua ultima gara con il Napoli è datata 2 febbraio, 3-0 alla Samdporia, guarda caso, anche l’ultima in cui i tifosi del San Paolo hanno potuto vedere Albiol, anche se solo in panchina. E senza i due condottieri, il team azzurro è diventato irriconoscibile: lo dicono i numeri. Sono state 30 le partite giocate quest’anno con Albiol e Hamsik in campo, con un 64 per cento di vittorie, 20 % di pareggi e 16% di sconfitte, 63 i punti conquistati (media di 2,1 a gara) e 25 i gol realizzati dalla squadra, per una media di 0,8 reti a gara.



Senza Hamsik e Albiol, invece, il Napoli ha giocato 17 partite, 43 per cento di vittorie, 25% di pareggi e 35% di sconfitte, con 25 punti ottenuti (media 1,5 a gara) e 17 gol messi a segno (1,1 di media a partita). Una flessione evidente e, forse, prevedibile, perchè una squadra senza grandi campioni, non può fare a meno di gente esperta e di personalità.