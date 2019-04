Napoli: con Icardi si ridurrebbe il gap dalla Juventus, ma l'ipotesi di uno scambio con Insigne non sembra percorribile

26/04/2019 di ANTONIO PETRAZZUOLO

Mauro Icardi scruta l’orizzonte. Nonostante abbia ribadito più volte la sua stima verso i colori nerazzurri, anche attraverso le parole concilianti della moglie-agente Wanda Nara , è lecito interrogarsi sull’opportunità di una sua permanenza a Milano. Onestamente, in Italia, l’unica squadra con cui potrebbe esprimersi al meglio delle sue potenzialità, eccezion fatta della Juventus che però ha già l’imbarazzo della scelta in attacco, è il Napoli .

Laddove le strade di Maurito e dell’dovessero separarsi, immaginarlo a due passi dal Vesuvio, con la maglia azzurra numero 9 sulle spalle, potrebbe rappresentare una svolta in termini di motivazioni sia per il club diche per il calciatore ed il campionato italiano.Le caratteristiche del bomber argentino, difatti, si sposano alla perfezione con gli schemi di. E lo stesso, indicato dall’allenatore partenopeo come l’attaccante per la prossima stagione, potrebbe integrarsi molto bene, ricoprendo il ruolo di seconda punta, con accanto un puntero centrale come Icardi.

Significherebbe vedere Milik un pò come avviene nella nazionale polacca intorno a Lewandowski, con risultati abbastanza soddisfacenti. Sogno irrealizzabile? Chissà… Non è certamente un mistero la stima che ADL ripone in Icardi, individuato come il naturale sostituto di Higuain già all’indomani del suo “tradimento” con la Vecchia Signora. All’epoca l’offerta di 60 milioni non bastò. Ma è pur vero che in quel periodo la fascia di capitano non era mai stata messa in discussione.

Laddove questa ipotesi dovesse trovare consistenza nelle prossime settimane, non credo che possa concretizzarsi attraverso uno scambio con Insigne. Un’idea, quest’ultima, difficilmente percorribile, perché la valutazione data dal Napoli a Lorenzinho, 100 milioni, non rappresenta un punto su cui poter discutere. Certo è che se ADL vuole può regalare un pezzo pregiato ad Ancelotti, offrendo un ingaggio importante, da top player. Sarebbe sicuramente un colpo straordinario, che spazzerebbe via in un attimo le delusioni e i mugugni degli ultimi tempi. Un bel modo per ripartire, con il secondo posto tra le mani, e provare ad intimorire la Juventus.