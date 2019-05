I 26 legni colpiti hanno convinto il Napoli che serve un bomber di sostanza. Si profila il ritorno di Zapata

18/05/2019 di RAFFAELE AURIEMMA

Ed è intorno a questo zoccolo duro che il club azzurro ha intenzione di Investire le risorse (tante ma non sconfinate) che dovranno essere utilizzate in maniera mirata e produttiva. A cominciare dall’attacco che era già discusso nel Napoli di Sarri. Sì, pur raggiungendo quota 100 gol, la lettura dei dati raccontava che le occasioni sprecate erano talmente tante, che il dato numerico poteva essere anche maggiore. Idem in questa stagione che sta per concludersi.

Il Napoli è la squadra che tira di più in Serie A, mentre nei 5 campionati top europei è al secondo posto dietro al Bayern. I legni, poi, rappresentano un elemento sul quale anche lo staff di Ancelotti si è soffermato di recente. “Abbiamo preso 26 pali e non sarà solo sfortuna”, ha detto di recente il figlio Davide. In effetti è così. Ammettendo che la metà dei legni colpiti in campionato, 13, sia realmente il frutto della malasorte, ma negli altri 13 un po’ di imprecisione, di concitazione, di precipitazione, probabilmente ci sarà stata.

E se quei 13 pali fossero stati tramutati in gol, quale sarebbe stata la differenza relativamente alla corsa per lo scudetto? Probabilmente nessuna, però il pathos per un titolo vinto dalla Juventus già al termine del girone di andata, si sarebbe prolungato un po’ di più, rendendo meno scialba la seconda parte di un torneo che domani vedrà contrapporsi al San Paolo le due realtà che stanno provando da anni ad interrompere il predominio di Madame. Riuscirà l’Inter con Conte in panchina a superare il Napoli?

Il duello tra Ancelotti e l’ex Ct della Nazionale sarà interessante anche per questa ragione e si sublimerà nelle trattative di calciomercato che vedono proprio nell’attacco i movimenti più caldi. Icardi resta o va? E nel Napoli quale sarà la scelta per alzare il tasso? Facendo un ragionamento semplicissimo, il ds Giuntoli ed il suo staff è giunto ad una determinazione: meglio andare sull’usato sicuro e migliorato. Duvan Zapata è la tipologia di bomber che oggi manca in quell’organico che il colombiano ha già frequentato.