Cuore Tifoso Milan: l'insostenibile leggerezza rossonera

OGGI CON SARONNI

di

ANDREA SARONNI

Undici partite non sono poi tante, vero? Su un palinsesto che ne precede 38, beninteso. Ecco. E invece, a inizio novembre, la stagione del Milanista è già inchiodata alle assi di una realtà triste, pesante. La realtà che non ti porterà, salvo eventi clamorosi, a lottare per gli obiettivi sperati, ma soprattutto che consiglierà di guardare dietro più che davanti a sé ancora per lunghe settimane, o chissà – Dio non voglia –, per l’intero campionato. E ancora di scorrere il calendario sapendo che in certe domeniche, contro certi avversari dovrai soprattutto affidarti all’imponderabile che il calcio continua a tenere con sé. Quest'ultimo ragionamento – veramente frustrante per un tifoso, forse la punizione peggiore – è stato fatto da molti rossoneri alla vigilia del trittico Lazio-Juve-Napoli. “Oddio, zero punti”, “io firmo per due pari”, due tra i vari leit-motiv dei vaticini da bar e da social pronunciati persino dai fan che non sono mai stati inclini al pessimismo leopardiano. Anzi. Ma i limiti del Diavolo messo in piedi da Gazidis, Boban, Maldini sono ormai così evidenti che anche il più talebano dei cuori rossoneri capisce che non è il caso di andare oltre alla legittima speranza di sfangarla, in una maniera o nell'altra. Milan ko, Lazio al 4° posto lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

Bello, bellissimo sarebbe stato per tutti essere recisamente smentiti dai fatti: e invece la sentenza di primo grado sull’inadeguatezza di questo Milan è stata sancita dalla Lazio dopo una partita in cui, per larghi sprazzi del primo tempo e dell'inizio della ripresa, si era finalmente visto qualcosa che somigliasse a una buona squadra di calcio. Dinamismo da parte dei nuovi, un centrocampo più mobile e fresco (Bennacer e Krunic, ma anche Calhanoglu), un diverso atteggiamento generale intorno al match, un po' di grinta, la voglia di giocarsela della gran parte dei rossoneri in campo.

La piccola illusione sansiresca è durata 60-65 minuti: poi si sono accese le spie della riserva dei citati mediani che stavano tenendo in piedi la squadra, Don Pioli ha sbagliato un cambio importante (un indolente e fuori posto Leao al posto di Paquetà, vacuo e sparito dal gioco) ed è arrivata l’ennesima mazzata letale degli ultimi minuti, quando poi non c'è più tempo ed energia per rimettere insieme le cose. E buonanotte. Il gol-killer di Correa è davvero la sintesi delle tante, troppe e probabilmente insanabili lacune di questa squadra, un mix di errori tecnici individuali e di deconcentrazione, di una debolezza mentale che non prevede, mai, in ogni caso, l'aderenza totale a quanto sta succedendo in campo: un rinvio lungo, tre (milanisti) contro l'unico attaccante rimasto sul terreno, una prima respinto affannosa, lo spazio lasciato in mezzo al campo e sfruttato da Luis Alberto, la non-copertura, il movimento difensivo sballatissimo su di lui e su Correa, liberissimo di dettare l'assist e segnare in relax.

Un cocktail di amnesia, stanchezza e limiti bevuto e non smaltito per l’ennesima volta, un cocktail che stava per essere servito in diverse altre occasioni in cui la squadra è parsa fragilissima proprio nei momenti cui sta cercando di fare la partita, di produrre qualcosa davanti. E a questo proposito, va anche sottolineato come la “montagna” (ehm) della prima ora di match abbia partorito il topolino di un autogol: anche qui, per la combo tra conclusioni sballate o fiacche, costanti perdite dell’attimo buono per la giocata, stop sbagliati, movimenti tardivi. Ancora troppo soffice, troppo debole, il Milan Piolista: e si badi, non è solo colpa dell'allenatore; ma è inevitabile in questo momento, di fronte a sconfitte in serie di questo tipo e a problemi evidentemente strutturali, che il pensiero vada al Diavolo brutto (mica sempre), ma certamente un po' più cattivo di Rino Gattuso. Che evidentemente aveva scannerizzato alla perfezione questi uomini, i loro piedi, le loro teste e aveva optato per il massimo ottenibile di concretezza. Tanto, di spettacolo, non ce ne sarebbe stato comunque.

La leggerezza del Milan è insostenibile, proprio come quella evocata dal famoso libro di Kundera: che non casualmente si chiamava proprio Milan. Domenica, la prossima tappa della sofferenza è targata Juventus. E non resta che ricordare il nostro Paròn, Nereo Rocco. “Vinca il migliore”. “Ciò, speremo de no”.