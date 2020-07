Cuore tifoso Juventus: contro la Lazio adesso servono i tre punti, senza se senza ma!

CUORE TIFOSO JUVE

di

Stefano Discreti

Un’altra occasione persa per allungare in modo forse decisivo nella lotta per il titolo, un altro doppio vantaggio gettato via con troppa facilità, un’altra incredibile rimonta subita (per fortuna questa volta solo parziale). Onore al Sassuolo, davvero ben messo in campo da Mister De Zerbi, però se Szczesny è stato il migliore in campo della partita qualche domanda (anche più di una…) in casa Juventus bisogna per forza farsela. E dire che il doppio vantaggio iniziale con Danilo e Higuain (che palla Pjanic) sembrava aver incanalato la partita in una vittoria facile facile.

Ed invece Djuricic prima e Berardi poi (mamma mia che ingenuità Bentancur sul fallo che ha portato alla punizione) hanno ridato linfa e vigore al Sassuolo addirittura ritrovatosi clamorosamente (ma meritatamente) in vantaggio nel corso del secondo tempo grazie al gol del sorpasso di Caputo. Perlomeno questa volta, a differenza della sconfitta di San Siro contro il Milan, la squadra di Sarri è riuscita a recuperare la partita ottenendo il gol del pareggio con Alex Sandro su azione di calcio d’angolo.

Cosa sta succedendo alla Juve? Come si giustificano 9 gol subiti nelle ultime tre partite? Aver affrontato in sequenza le squadre più in forma del torneo (Milan, Atalanta e Sassuolo) non giustifica un simile rendimento così negativo a livello difensivo. Per fortuna c’è da dire che, la sola Atalanta (tra le prime quattro in classifica) sta mantenendo un rendimento costante di gioco e risultati nelle ultime settimane.

La Vecchia Signora ha buttato via un altro match point per chiudere definitivamente il discorso scudetto 2019/2020 ma per fortuna in questo nuovo torneo post emergenza Covid-19 non c’è tempo per deprimersi che già si torna in campo. Contro la Lazio, soprattutto la non esaltante squadra di Inzaghi vista all’opera nell’ultimo periodo, è lecito attendersi subito una pronta riscossa dei bianconeri, una vittoria che in casa juventina manca già da troppo tempo. Due punti in tre partite sono davvero un misero bottino se ti chiami Juventus.

E per fortuna che la freddezza dagli undici metri di Cristiano Ronaldo ha impedito all’Atalanta di espugnare Torino la settimana scorsa altrimenti adesso staremmo commentando completamente un altro campionato, totalmente riaperto.

Non siamo ancora arrivati a quel punto, per fortuna della Juve, ma Sarri deve nuovamente riaddrizzare la fase difensiva (come già fatto nel corso della stagione) perché non si possono continuare a subire assolutamente tutti questi gol. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!