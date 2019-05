Allegri-Juve, stavolta è finita davvero!

17/05/2019 di STEFANO DISCRETI

E niente. Nonostante l’appello lanciato dalle pagine di questa rubrica ci hanno “spoilerato” il finale senza preavviso . Era tutto pronto, i pop-corn dentro il microonde pronti a esser riscaldati, la birra ghiacciata in frigo solo da gustare lentamente. All’improvviso un susseguirsi di messaggi, di chiamate non risposte, valanghe di whatsapp come solo quando capita qualcosa davvero di importante: “Ma hai visto? È finita!”, “Hai letto sul sito della Juve?”, ”Hanno cacciato Allegri!”. La corsa frenetica alla ricerca della notizia, del finale “spoilerato” sul sito ufficiale della Vecchia Signora. “Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020 . L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.” Il finale della telenovela più appassionante di quest’ultimo anno è stato svelato così. Soddisfatti o rimborsati, nel caso prendetevela con gli sceneggiatori e il regista!

Le storia tra Massimiliano Allegri e la Juventus finisce qui, le loro strade si separeranno ufficialmente al termine della stagione. Evidentemente troppe le divergenze uscite fuori in questa due giorni di incontri ripetuti. Non resta che condividere insieme quest’ultima festa scudetto. Meglio così, come anche più volte scritto dalle pagine di questa rubrica. Meglio lasciarsi adesso con il sorriso al termine di cinque anni intensi e pieni di successi che continuare a sopportarsi a vicenda senza più il necessario e rispettivo coinvolgimento emotivo. Non resta che la grandissima curiosità per la conferenza stampa che si terrà sabato e per la Juve che verrà ma questa è un’altra storia.



Ps: appello per tutti gli anti-Allegriani. Al termine della sfida di domenica sera tra Juventus e Atalanta celebriamo al meglio l’allenatore bianconero, rendiamogli il giusto tributo per i successi ottenuti insieme in questi cinque anni per l’ultima volta. In fondo, per voi, la festa dello scudetto della Juve e la festa della “liberazione” coincideranno nei tempi e allora che sia per tutto il popolo bianconero un grande momento di gioia da condividere insieme #finoallafine Una grande festa juventina!