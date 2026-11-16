Il violento scontro scoppiato tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a far discutere, estendendo i suoi strascichi anche al mondo dei social network. Tutto ha avuto origine quando l'imprenditrice argentina è corsa nell'abitazione dell'ex marito, allertata da una richiesta di soccorso inviata dalla figlia a seguito di presunti comportamenti aggressivi tenuti dal calciatore. Spetterà ora alla magistratura fare luce sull'accaduto e valutare l'entità degli eventuali maltrattamenti subiti dalla minore. Nel frattempo, la tensione è esplosa anche online, dove Wanda Nara e China Suárez sono state protagoniste di un pesantissimo scambio di insulti.