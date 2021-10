Icardi-Wanda, nuovo post social e altro capitolo: “Grazie per continuare a credere nella famiglia”

Mentre Messi ribaltava il Lipsia in Champions League, Mauro Icardi, assente dalla gara per “motivi familiari”, provava a riconquistare la sua Wanda. Dopo i continui colpi di scena degli ultimi giorni, una dedica dell’attaccante del Psg per la moglie confonde ancora di più le acque. Solo poche ora fa infatti l’ennesimo affondo di social di Wanda Nara faceva pensare alla rottura definitiva, in Argentina i media parlavano di divorzio, ma in serata il post Instagram dell’ex capitano dell’Inter sembra cambiare tutto: “Grazie amore per continuare a credere nella nostra bellissima famiglia – ha scritto l’argentino – grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo”.