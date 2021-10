Icardi-Wanda, è il giorno della pace: "Colazione col mio amore"

Mauro Icardi e Wanda Nara sono di nuovo insieme. Per ora. Dopo i giorni di tensione seguiti alla scoperta del tradimento (via chat di Telegram) dell’attaccante del Psg con la modella China Suarez, è arrivato il giorno della pace e a sancirla è stato, come sempre in questa storia, un post social. “Desayunando con amore” ha scritto l’ex capitano dell’Inter nelle storie di Instagram postando una foto mano nella mano con la moglie e geolocalizzandosi a Parigi.

