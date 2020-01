De Ligt. spogliarello hot della fidanzata Annekee

Annekee super sexy su Instagram. La fidanzata del difensore olandese della Juve Mathijs De Ligt, 19 anni professione modella, ha postato un video in cui fa uno spogliarello tra il sexy e lo spiritoso restando in lingerie. E tra i commenti c'è anche quello dello stesso calciatore. Che ha apprezzato, come del resto tutti i fan della Molenaar.