Perché Djokovic non riesce a farsi amare

Lui, di sicuro, non lo confesserebbe mai. È troppo orgoglioso per ammettere una simile debolezza. Potrebbe dimostrare che ha tutto dalla vita: una bella famiglia con la classica formazione moglie/ figlio maschio/ figlia femmina/cane, due genitori premurosi, case di lusso sparse fra Monte Carlo, New York, Miami, Belgrado, una villa faraonica sul lago Pavlovic in Serbia, un patrimonio accumulato in nove anni che, secondo Forbes, al maggio del 2020 si aggira attorno ai 341,1 milioni di dollari. Non male per un uomo di appena 33 anni.

O magari potrebbe esibire la sua notorietà: ha conquistato ogni copertina planetaria e nel 2012 il Time lo inserì nella lista dei 100 uomini più influenti al mondo. In patria lo considerano molto più di un’icona: è una specie di ambasciatore itinerante e di sicuro diventerà una figura istituzionale di rilievo nella sua terra tormentata.