Marsiglia vs Nizza, il derby del mare

Nel Midi, il Sud francese, convivono lusso sfrenato e glamour modaiolo, tra yacht milionari ormeggiati al largo di Saint Tropez e celebrità da tappeto rosso sulla Croisette di Cannes per il Festival del Cinema. Nel profumo della lavanda provenzale risiede la culla della cultura occitana e sorgono città tra le più antiche d’Europa, porti fondati dagli antichi Greci oggi crogiolo di etnie e ideologie di ogni genere. Le “regine” della costa meridionale sono Marsiglia e Nizza, da sempre nemiche.

La rivalità è geografica, culturale e soprattutto storica. Trattandosi dei due maggiori centri della Francia del Sud, spesso le due città si sono trovate in conflitto per la supremazia commerciale e territoriale. Il motivo di maggior attrito è da sempre la questione marittima: come spiega lo storico nizzardo Hervé Barelli, essendo i due porti più importanti della zona, si ritrovarono già dal secolo XIII a competere per aggiudicarsi il primato negli scambi con i Paesi mediterranei, l’Italia in particolare.