Libia, lo sport delle masse

L'utopia sportiva di Muammar Gheddafi

Il Libro Verde è il testo capitale per comprendere gli oltre cinquant’anni di storia libica dominati dalla figura di Muammar Gheddafi. Nella propria introduzione all’edizione italiana, la Professoressa Mercuri ne ha ben sintetizzato il ruolo nell’edificazione sociale e politica dell’ex colonia italiana:

"Per quasi 40 anni nella Jamahiriya di Gheddafi, quella che per intenderci oggi chiamiamo semplicemente “Libia”, questo pamphlet, scritto in modo semplice per essere compreso dalle masse, era ovunque e regolava la vita di ogni libico “rispettabile”. Lo insegnavano nelle scuole e nelle università. Era la costituzione della Libia, visto che questo Paese, in realtà, una costituzione non l’ha mai avuta. Era il vangelo di Gheddafi, tutto ciò che egli immaginava per il suo Stato".