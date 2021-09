Le lacrime di coccodrillo su DAZN

I presidenti hanno poco da piangere, adesso

Le parole del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, sanno quasi di resa. Il tema del giorno è sempre lo stesso: Dazn. Che non decolla, anzi. I problemi persistono e i malumori tra tifosi e appassionati hanno raggiunto l’apice delle proteste. Gli ultimi disservizi hanno riaperto il dibattito (mai del tutto interrotto, a dire il vero) sull’affidabilità del colosso dello streaming. Sui social i tifosi hanno bombardato gli account di Dazn con lamentele e inviti a farsi da parte. Alcuni invocano rimborsi: l’azienda, scusandosi di nuovo per l’accaduto, ha comunicato che provvederà a indennizzare i malcapitati abbonati. Il presidente Dal Pino nel frattempo ha smarcato la Lega dai problemi che attanagliano la piattaforma:

«Per noi è inaccettabile quello che stiamo vedendo, lo abbiamo detto al loro AD e aspettiamo i loro correttivi. Le prime giornate sono state complicate, – ha detto intervistato da Radio Deejay – l’ultima ha dato problemi e la Lega è parte passiva: possiamo solo protestare con Dazn e chiedere che vengano introdotti strumenti di controllo».

Parole che però non sgomberano il campo dalle responsabilità di via Rosellini. Anche se Dal Pino ha aggiunto: «Tutti gli studi che il nostro gruppo ha commissionato in relazione alla potenzialità di trasmissione evidenziavano la possibilità di trasmettere senza problemi». Sarà, ma in appena sei giornate il tandem Dazn-Tim ne ha combinate di tutti i colori con l’assist (ghiotto) servito proprio dai signori del calcio italiano.

La scorsa estate la Lega Serie A, come sappiamo, ha ceduto infatti al gruppo inglese l’esclusiva per sette partite del massimo campionato (più tre in co-esclusiva), rompendo il monopolio di Sky che durava dal 2003. La TV satellitare di Rupert Murdoch ha accusato il colpo registrando una perdita di 690 milioni di euro, con un significativo calo di abbonati e una vera e propria fuga di giornalisti verso Dazn e Amazon Prime Video (che detiene l’esclusiva per 16 partite di Champions League).