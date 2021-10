La Marathon des Sables è una corsa leggendaria

«Sulle sabbie del deserto come sulle acque degli oceani non è possibile soggiornare, mettere radici, abitare, vivere stabilmente. Nel deserto come nell’oceano bisogna continuamente muoversi, e così lasciare che il vento, il vero padrone di queste immensità, cancelli ogni traccia del nostro passaggio, renda di nuovo le distese d’acqua o di sabbia, vergini e inviolate». Sono queste alcune delle parole che Alberto Moravia utilizza per descrivere il deserto del Sahara nei suoi anni di lavoro in Africa tra il 1975 e il 1981 come corrispondente. Un luogo inospitale, da cui non si può far altro che scappare per evitare di esser inghiottiti dal tempo e dalle forze naturali. Uno scenario pericoloso in cui il rischio di rimanere intrappolati è sempre dietro l’angolo. Timori che qualche anno dopo non sarebbero stati minimamente presi in considerazione da Patrick Bauer. Il noto maratoneta francese nel 1984 attraversò a piedi e in solitaria il deserto del Sahara. Una corsa di 350km che riuscì a compiere in dodici giorni potendo contare solo sul proprio equipaggiamento e non imbattendosi in neanche una piccola oasi o comunità del luogo.