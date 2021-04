Il calcio accelera, lo streaming arranca

Stadi vuoti, streaming malfunzionanti: è il futuro, bellezza

Il calcio va sempre più veloce. È difficile da seguire per chi lo ama e per chi vi lavora; la vicenda Prandelli dice moltissimo in questo senso. Il punto è che, come ci ha detto Francesco Repice, «questo calcio non lo riconosciamo più, non è quello che abbiamo sempre conosciuto, non ci interessa nemmeno sapere cosa voglia diventare in futuro». Un assaggio del futuro, comunque, ce lo ha dato ieri pomeriggio Dazn.

Nella settimana in cui per la prima volta nella storia una gara di Liga (Real Sociedad vs Athletic Bilbao) è stata trasmessa su Twitch, lo streaming di Dazn (in Italia) è andato a farsi benedire. Per i tifosi è stata una vera delizia. Alle 12.30 Inter vs Cagliari prima si è bloccata sulle immagini di un Lukaku spazientito, poi si è interrotta del tutto lasciando spazio alla rotellina del caricamento infinito (non diciamo di cosa). Alle 15.00, per concludere un antipasto già ghiotto, Hellas Verona vs Lazio non è mai cominciata. Un fatto gravissimo, che getta un’ombra inquietante rispetto a quello che accadrà nei prossimi tre anni.