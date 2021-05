George Best, lunga vita ai ribelli

CONTRASTI

Il più grande affronto ad Eupalla

L’uomo che ha non soltanto rivoluzionato il modo di stare in campo ma che nell’immaginario di un’epoca ha concesso un’anima all’essere calciatore. Un’anima con le sue fragilità, la sua grandezza, i suoi insondabili abissi e le sue più intollerabili solitudini. Dopo di lui il calcio non sarà lo stesso, perché tra la metà di un secolo e l’inizio di un millennio è passata una cometa che ha ridefinito ogni cosa e il suo contrario. Il buio pesto e i colori, la gioia di esserci e l’incapacità di restarvi. Il privilegio e la condanna di possedere una classe superiore e per cognome un superlativo assoluto.

È almeno per ora l’unico calciatore al mondo (assieme a Cristiano Ronaldo) al quale sia stato intitolato un aeroporto internazionale (quello di Belfast, naturalmente) e che può vantare la propria effigie sulla banconota da 5 sterline. Quella di George Best è una storia che ha inizio ai margini del Regno Unito. Nasce a Cregagh, quartiere di Belfast, nel 1946. Una città strana, un luogo diviso e contemporaneamente unito da fili spinati visibili e invisibili. Dove camminare in una certa strada o bere in un certo pub può significare schierarsi, anche senza volerlo. Figlio primogenito di Dickie Best e Anne Withers, George cerca di bypassare il dissidio fra protestanti e cattolici dedicandosi fin da bambino a fare ciò che gli riesce meglio.