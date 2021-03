Carlo Mazzone è vittima della retorica nostalgica

Cosa ha rappresentato il Mazzone allenatore

Carlo Mazzone ha appena compiuto 84 anni. Parliamo di un allenatore che può vantare più di mille panchine ufficiali e un numero record per quello che riguarda la Serie A, ma nell’immaginario comune Carletto è “soltanto” un grande uomo. La sua figura di allenatore è stata infatti assassinata dalla retorica.

Non si parla mai di un mister che, pur non essendo un maniaco della tattica, è riuscito in qualche impresa mirabile, come detenere il record di punti in una sola stagione di Serie B con l’Ascoli o qualificare il piccolo Cagliari per la Coppa UEFA nel 1993. Numeri finiti nel dimenticatoio. Mazzone è e sarà sempre intrappolato nel personaggio di sor Carletto, l’allenatore del popolo, quello semplice, che alle alchimie tattiche preferisce gestire i suoi uomini, e che viene amato dai suoi tifosi quasi a prescindere dai risultati, per via di quella sua veracità tutta romana che conquista ed inganna allo stesso tempo.