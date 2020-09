Bill Shankly è un mito di popolo 

Il primo dicembre del 1959 il Liverpool FC comunica l’approdo sulla panchina della Prima Squadra di William “Bill” Shankly. Provenienza Huddersfield Town, dove ha allevato tra gli altri Ray Wilson, futuro terzino sinistro dell’Inghilterra mondiale del 1966 e soprattutto Denis Law. È proprio Shankly, scozzese come Law, a scoprire ed innamorarsi calcisticamente di questo macchiaiolo della trequarti. Nel 1964 alzerà il Pallone d’Oro con la maglia del Manchester United. Che anno quel 1964.

I Beatles esplodono con uno dei capolavori meglio riusciti della loro intera discografia: il 10 luglio esce “A Hard Days Night”, quello, tanto per intendersi, con in copertina le facce di John, Paul, George e Ringo in primo piano e in pose più o meno plastiche. Qualche mese prima, il 18 aprile, il Liverpool FC è diventato campione d’Inghilterra asfaltando in casa l’Arsenal con un sonoro 5 a 0. A 17 anni dall’ultima affermazione. Sulla panchina dei Reds c’è Bill Shankly, lo scopritore di Denis Law, ma soprattutto l’eroe sempiterno del Liverpool Football Club.