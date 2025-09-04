Zoff dalla parte di Donnarumma: "È più importante saper parare che giocare con i piedi"

Dino Zoff, leggenda della nazionale italiana, si è espresso sulla vicenda Donnarumma, scaricato da Luis Enrique e dal Paris Saint-Germain dopo la vittoria della Champions: "Il Paris voleva un portiere bravo con i piedi, ma è più importante averne uno che sappia parare. Donnarumma con le sue parate ha fatto vincere la Champions League al Psg, perciò non mi spiego la loro scelta, a meno che non ci sia sotto qualcosa di cui noi non siamo a conoscenza".