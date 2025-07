Zico inaugura i nuovi contenuti di eFootball 30° anniversario

Proseguono le celebrazioni per il 30° anniversario di eFootball con entusiasmanti aggiornamenti, il debutto in-game di calciatori leggendari e attività globali per i fan annunciate durante l'eFootball World Festival di Tokyo. Zico, noto come il “God of Soccer”, è intervenuto durante l’evento come ospite speciale per celebrare il 30° anniversario della serie eFootball. Zico ha dichiarato: “È un onore e un piacere essere qui con KONAMI. Sono grato per il periodo trascorso come manager della Nazionale giapponese. Ripenso con affetto a quei momenti, alle molte grandi vittorie ottenute insieme e a come abbiamo contribuito a portare il nome del Giappone sulla scena mondiale. Quel viaggio mi ha portato a questo momento speciale, ad apparire sulla cover del gioco e a legare il mio nome al franchise”.