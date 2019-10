Youth League: tutto facile per l’Inter, il Napoli si fa recuperare dal Liverpool

Il debutto stagionale in Youth League sorride parzialmente alle squadre italiane. L’Inter non ha problemi nello sbarazzarsi dello Slavia Praga: una doppietta di Esposito (30’ e 58’) e i gol di Oristanio (78’) e di Vergani (91’) bastano e avanzano per schiacciare lo Slavia Praga all’esordio nel girone iniziale. Soltanto un pari invece per il Napoli, che si vede sfumare la vittoria contro il Liverpool a 5’ dalla fine, quando Stewart pareggia l’iniziale vantaggio firmato da Mancino: 1-1 risultato il finale.