Youth League, la Juventus si inceppa: a Vinovo vince la Lokomotiv Mosca

YOUTH LEAGUE

Dopo due larghe vittorie nelle prime due partite, la Juventus per la prima volta in questa stagione viene sconfitta in Youth League. A Vinovo finisce infatti 2-1 per la Lokomotiv Mosca, che sfrutta le ingenuità bianconere e va a segno al 28' grazie a una punizione di Petrov su cui De Winter compie uno svarione in area e al 76' con Petukhov su rigore (evitabilissimo il fallo di Dragusin su Suleimanov). Tardiva la rete di Gozzi all'84'.

Si interrompe dopo due ampie vittorie (il 4-0 sul campo dell'Atletico Madrid e il 4-1 interno sul Bayer Leverkusen) la corsa della Juventus in Youth League, che a Vinovo conosce l'amaro sapore della sconfitta contro una Lokomotiv Mosca decisamente più quadrata, tranquilla e soprattutto meno distratta. Il 2-1 strappato dai russi (che si portano a 4 punti, solo due in meno rispetto ai bianconeri) è infatti provocato da due gravi ingenuità della Juventus, entrambe pagate a caro prezzo. E il forcing finale non porta in cascina punti.

I primi minuti sembrano presentare una Juventus forse più compassata rispetto al solito, ma pronta ad accelerare al momento giusto: in particolare è Ranocchia a giostrare bene in cabina di regia, in avanti però né Sene né Petrelli riescono ad approfittarne. Così al 28' sono gli ospiti a portarsi in vantaggio, grazie a una punizione battuta da Petrov in posizione molto defilata sulla sinistra e a uno svarione di De Winter in piena area: doppia l'ingenuità, sia quella del numero 7 in disimpegno che in occasione del precedente fallo, ampiamente evitabile. Mister Zauli perde anche Fagioli (in campo Abou, che inciderà solo nel finale), quindi nella ripresa le occasioni bianconere per pareggiare sono tutto sommato poche. Anzi, è la Lokomotiv a rendersi pericolosa con Suleimanov e Iosifov. La partita si innervosisce e fioccano i cartellini gialli: ne fa le spese Dragusin, che al 76' abbatte con una spallata assolutamente gratuita lo stesso Suleimanov in area, con pallone già comodamente tra le braccia di Siano. Inevitabile il rigore, che Petukhov trasforma nonostante Siano tocchi la palla con la mano di richiamo. Solo a questo punto si risveglia la Juventus, con Gozzi che in mischia dimezza le distanze all'84' e un finale in cui Petrelli e Abou mettono in apprensione la retroguardia ospite. Ma ormai è troppo tardi.

CLASSIFICA GIRONE D

1. Juventus 6

2. Atletico Madrid 6

3. Lokomotiv Mosca 4

4. Leverkusen 1