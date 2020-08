Youth League: la finale Benfica-Real Madrid in esclusiva su Mediaset

ALLE 17.55

Se le rispettive prime squadre hanno messo insieme ben 15 Champions League (con gli spagnoli a fare la parte del leone, 13 le coppe conquistate), le formazioni giovanili di Benfica e Real Madrid non hanno mai conquistato la Youth League. Le due squadre sono dunque animate da una grande motivazione per la finale, in programma alle 18 di oggi con diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it. Un match tutto da seguire: uno sguardo su quali potranno essere i campioni del domani. La Champions dei giovani: Real-Benfica

I lusitani, che puntano a seguire il Porto nell'albo d'oro e arrivano dal secco 3-0 all'Ajax in semifinale, sono alla terza finale in sei anni e vogliono sfatare il tabù alzando la prima Champions dei giovani. I madridisti dopo aver eliminato Juventus e Inter, hanno sofferto più del dovuto ma eliminato il Salisburgo in semifinale raggiungendo per la prima volta l'ultimo atto della manifestazione. Chi alzerà il trofeo dalla Youth League?