Youth League, disastro Napoli in Austria: il Salisburgo vince 7-2

YOUTH LEAGUE

Erano i due fanalini di coda del Girone E di Youth League, ma la speranza del Napoli di piegare il Salisburgo viene stroncata in meno di un quarto d'ora. Gli austriaci vincono infatti per 7-2, nonostante il vantaggio di Costanzo al 7'. La rimonta è firmata da Sesko con due gol in cinque minuti (9' e 14'), quindi nella ripresa gli azzurri sprofondano, subiscono cinque gol e rimangono malinconicamente a 1 punto dopo tre partite giocate. Salisburgo-Napoli 7-2: le foto del match twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter





twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter Ultime gallery Vedi tutte

Alla Untersberg Arena di Grödig (Austria), il Napoli è chiamato a fare risultato, se vuole mantenere una sostanziosa speranza di qualificazione. Di fronte c'è il Salisburgo, squadra che accompagna i partenopei in coda al Girone E a quota 1 punto. Roberto Baronio deve fare a meno di Gianluca Gaetano, che potrebbe essere scelto da Carlo Ancelotti per andare in panchina tra i "grandi". L'avvio è pirotecnico, con occasioni da una parte e dall'altra: cominciano gli austriaci con Luis Phelipe (bravo Idasiak a bloccare), ma il Napoli risponde con il colpo di testa di Davide Costanzo, che segna l'1-0 dopo 7 minuti, staccando su calcio d'angolo. La reazione dei padroni di casa è immediata: Luis Phelipe si mangia un gol a porta sguarnita. Poi, al 9', arriva l'1-1: Adeyemi affonda sulla destra e serve Sesko, che appoggia in rete da zero metri. L'attaccante sloveno si ripete al 14', quando con un controllo in area supera Costanzo e batte ancora Idasiak. In cinque minuti, dunque, il Salisburgo ribalta la partita, e l'impressione è che siano più vicini gli austriaci al 3-1 che il Napoli al pareggio: a confermarlo sono il sinistro a giro di Prass (21') deviato in angolo da Idasiak e la prestazione di Luis Phelipe, furetto imprendibile sulla fascia destra. Il brasiliano provoca le due ammonizioni partenopee del primo tempo e una delle sue accelerazioni semina il panico in area: Idasiak deve fermarlo alla disperata in uscita. Quando il portiere polacco non può niente, lo salva il palo, come nel caso del diagonale di Wallison su un'uscita incerta della difesa.

Se però nel primo tempo il Napoli trema, il secondo è un naufragio: al 46' Idasiak si oppone come può a un colpo di testa del solito Sesko e Anselm non ha problemi a ribadire in rete, già al 47' è Luis Phelipe con un sinistro dalla distanza a calare il poker. Gli azzurri non reagiscono, nonostante Baronio provi a giocarsi le carte Vianni, Virgilio e poi Manzi, Sgarbi e Vrikkis: la partita non c'è, su rinvio errato Susic manca la porta, quindi ci provano Luis Phelipe in acrobazia e successivamente Prass, che colpisce la traversa. Al 64' il quinto gol del Salisburgo, nell'aria, è firmato di testa da Adamu. Solo al 72' un rigore di Vrikkis per fallo su Sgarbi permette al Napoli di rendere in parte meno mortificante il risultato. Ma è solo un'illusione: all'82' gli azzurri perdono un altro pallone velenoso e Susic non perdona, altrettanto fa Seiwald al 92' sfruttando un'uscita a vuoto di Idasiak. E così, con un Napoli in tilt e 7 gol al passivo, si chiude un pomeriggio da archiviare, dimenticare e superare quanto prima.

Classifica Gruppo E: Liverpool 7 punti, Salisburgo e Genk 4 punti, Napoli un punto.