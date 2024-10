Vieri, ma quale rosso: "Nessun problema col fisco, ora denuncio le falsità"

"Solo falsità contro di me e le mie società, nessuna esposizione col fisco e nessun conto in rosso. Ora denuncio!". Christian Vieri replica così dopo che martedì era circolata la notizia secondo cui l'ex bomber dell'Inter e della Nazionale dovrà sborsare 150.000 euro in tasse a seguito di contenziosi fiscali risalenti agli anni 2015, 2016 e 2017. Una cifra che avrebbe portato a 300 mila euro di rosso nei conti complessivi della "Forestale I Bifolchi", amministrata insieme alla mamma Christiane Rivaux. La "notizia riportata è falsa - chiarisce il legale di Bobo Vieri, l'avvocato Danilo Buongiorno - e ha contenuto apertamente diffamatorio".