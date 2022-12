Vialli, striscione dei tifosi fuori dallo Stadium

A TORINO

Messaggio d'incoraggiamento per l'ex bianconero malato: "Uomo vero, vinci questa battaglia da vero guerriero"

© twitter Sulle inferriate dell'Allianz Stadium, che domani ospiterà la prima amichevole casalinga della Juventus dopo i Mondiali, e martedì 27 l'assemblea degli azionisti per l'approvazione dell'ultimo, tribolatissimo bilancio, è stato appeso mercoledì sera un grande striscione, su tre righe, di incoraggiamento a Gianluca Vialli, ricoverato da qualche giorno in una clinica di Londra: "Vialli uomo vero, vinci questa battaglia da vero guerriero". Il messaggio non e' firmato.

Con la Juventus Vialli ha giocato quattro stagioni tra il 1992 e il 1996 collezionando 141 presenze (102 in campionato) e segnando 53 gol (38 in serie A). Il successo che è rimasto indelebile per i tifosi juventini è la Champions League del 1996 a Roma, l'unica vinta dalla Juventus nella sua storia, oltre alla Coppa Campioni del 1985 nella tragica notte dell'Heysel. Proprio la finale della Champions vinta ai rigori contro l'Ajax è stata l'ultima partita in bianconero giocata da Vialli.