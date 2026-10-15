Verso Frosinone-Sassuolo, Aquilani: "Giochiamo in uno stadio complicato. Tutti faticano lì"

Il tecnico neroverde ha parlato alla vigilia della prossima sfida

15 Ott 2026 - 15:45
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Alberto Aquilani © Getty Images

Alberto Aquilani © Getty Images

Reduce dal pareggio casalingo con il Milan, il Sassuolo di Alberto Aquilani sfiderà il Frosinone domani sera alle 20.45 nel match valevole per la settima giornata del campionato 2026/2027. Il tecnico neroverde ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa al  Mapei Football Center, analizzando la squadra avversaria e facendo il punto sulle condizioni dei suoi giocatori.

Sul Frosinone: "Sappiamo esattamente che squadra affrontiamo, le difficoltà che potremo incontrare, e non c'è il minimo dubbio che possiamo arrivare impreparati da questo punto di vista perché è il focus che abbiamo messo in settimana. Lavorano con continuità dall'anno scorso, hanno gli stessi principi, hanno la ferocia, l'aggressione e l'ambizione di provare a fare qualcosa in verticale ma sappiamo anche cosa possiamo fare noi e quali sono le nostre armi. E' una squadra che tende a lasciarti davanti gli attaccanti, viene nella metà campo con tanti giocatori, una squadra attiva, che prova ad andare sempre in avanti, prova a essere propositiva e dietro magari possono concedere ma quando noi attacchiamo dobbiamo essere bravi a non concedere ripartenze, una partita che diventa un po' a ping pong, e dobbiamo essere bravi a capire i momenti". 

Sull'infortunio di Leysen e la difesa: "Dispiace perché Leysen è un ragazzo che è arrivato in sordina, a fari spenti, ma dal primo giorno si è capito che è un giocatore forte. Lui da subito è entrato dentro i concetti e stava facendo benissimo. Dispiace in primis per il ragazzo e poi perché è un giocatore forte. Abbiamo diverse soluzioni forti dietro, ho giocatori pronti e non sono assolutamente preoccupato. Rimangono 3-4 giocatori affidabili e in base alla condizione, all'allenamento, alla partita scegliamo chi è più adeguato e se non ce li abbiamo li troviamo. Matic? Ho altri difensori bravi, ci sono, e anche molto bravi quindi non andiamo a cambiare nulla perché ho assolute certezze, poi con la palla Matic si può abbassare o alzare ma cerchiamo di mantenere l'idea che abbiamo dall'inizio dell'anno".

Sulle vittorie contro le big: "Io non credo che con il Monza "tiri tanto per tirare" e con il Milan "tiri in maniera diversa", ma è un dato che ci deve stimolare per migliorare".

Sulle aspettative: "Io mi aspetto un Sassuolo che vuole migliorare, crescere di mentalità, che non si accontenta, perché i margini sono tantissimi. Il fatto di vedere una squadra che pareggia col Milan e a fine partita non era contenta è un qualcosa che mi lascia ben sperare perché si è resa conto che c'era spazio per fare qualcosa in più. Poi la Serie A è difficile, giochiamo in uno stadio complicato perché lì fanno fatica tutti, dobbiamo fare la nostra partita aumentando la cattiveria per fare risultato. A Monza non si può fare quella fatica lì, io sono ancora arrabbiato, non devi perdere quella partita lì e domani mi aspetto qualcosa in più". 

Su Adzic: "Contro il Milan è partito titolare, può partire, è un giocatore che ha qualità, che calcia molto bene poi abbiamo molti giocatori bravi e andremo a fare le nostre scelte di partita in partita".

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