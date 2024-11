Verona, Zanetti: "Recuperata la dignità, squadra pronta a lottare"

"Oggi è stata una partita combattuta, i ragazzi hanno dato tutto, non posso dire niente. Hanno recuperato la dignità che avevano perso, hanno lottato su ogni pallone". Così il tecnico del Verona Paolo Zanetti dopo un altro ko contro il Cagliari. "Non mi sento di rimproverare niente ai ragazzi, abbiamo avuto le nostre occasioni ma con rammarico arriva un'altra sconfitta - ha detto a Dazn - Bisogna partire dalle cose positive, oggi ho visto prestazioni di giocatori che non vedevo da tempo. C'è un po' di paura generale ma la squadra è pronta a lottare e soffrire e a ribaltare questa situazione. Oggi abbiamo recuperato qualcosa dal punto di vista mentale ma non basta. Ritiro? Non lo so se continua. Non abbiamo deciso niente, abbiamo dato tutto. Della mia posizione non mi interessa, mi interessa la squadra, che oggi ha dato una risposta. Se avessimo giocato altre partite così prima non saremmo in questa posizione", ha concluso. "La squadra ha risposto sul campo di volermi bene", ha aggiunto a Sky Sport.