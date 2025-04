Verona, Zanetti: "A Torino assenze importanti, ma la squadra c'è"

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa della prossima gara contro il Torino. "E' stata un'annata caratterizzata da infortuni di giocatori chiave, la bravura però sta nel lavorare al meglio quando questi giocatori mancano, anche a Torino avremo un'emergenza in mezzo al campo con giocatori adattati ma che dovranno dare tutto per la causa", ha detto il tecnico del Verona. "L'assenza di Suslov è importante, mancheranno anche Niasse e Serdar, dobbiamo cercare di equilibrare la squadra, l'equilibrio è fondamentale e che ultimamente abbiamo trovato grazie ad un ottimo lavoro di squadra in generale, Dawidowicz è riuscito a darci delle risposte importanti - ha aggiunto -. Con il Torino sarà una gara molto difficile". "Mi innervosisce il fatto di non avere mai la squadra pienamente a disposizione ma dall'altra parte abbiamo una squadra che ha dimostrato di poter sopperire alle difficoltà", ha proseguito. Infine un riepilogo sulla situazione infortuni. "Frese ha recuperato bene, credo che non abbia molti minuti nelle gambe ma ad oggi 20-30 minuti può averli, lo ritengo un giocatore importante, è un giocatore duttile che può fare il terzo o il quinto. Faraoni e Niasse sono in via di recupero. Dalla prossima dovrebbero rientrare. - ha concluso Zanetti - Serdar si è reso conto di non essere al 100% e con lo staff medico abbiamo deciso di dargli un'ulteriore settimana per rientrare al meglio, ma per la settimana prossima penso ci sia. Suslov speriamo di recuperarlo il prima possibile, quello messo peggio è Tengstedt che ha avuto una ricaduta e ci vorranno 3-4 partite".