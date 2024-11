Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, ha commentato così l'annullamento, nel finale, della rete di Sverko che avrebbe permesso ai lagunari di pareggiare 1-1 sul campo dell'Inter: "Non sono così convinto che il fallo di mano sia oggettivo come dite. Ma vorrei valutare più che altro un arbitraggio che è sembrato dall'altra parte per tutta la partita. Peccato perché quel gol sarebbe stato il giusto epilogo della partita, ce lo saremmo meritato per quanto fatto"