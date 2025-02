Il Venezia in casa del Genoa ha disputato una buona prova, ma nel finale è caduto sotto i colpi di Pinamonti e Cornet: "Cos'è mancato me lo chiedono molto spesso. Non concretizziamo quello che creiamo - ha commentato Di Francesco a fine gara -, questo va a determinare gli episodi che sono andati a favore loro. Potevamo coprire meglio sui gol, ma loro hanno sfruttato le occasioni e noi no. Rialziamo la testa e pensiamo alla prossima".