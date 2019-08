Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, lancia una frecciatina al Chelsea in vista della Supercoppa europea di mercoledì: "Prendiamo la sfida di Istanbul per quello che è. Sappiamo che il Chelsea ha molta qualità, hanno vinto l'Europa League, per cui saremo concentrati. Ma non so se saranno i nostri rivali per il titolo in Premier League, è troppo presto per parlarne".