Under 21, Rovella lancia l’Italia: 1-0 alla Bosnia

QUALIFICAZIONI EUROPEI

Gli azzurrini vincono con una rete del centrocampista al quarto d’ora e si confermano al primo posto nel girone delle qualificazioni agli Europei

L’Italia Under 21 si rialza subito e trova una vittoria importante. Dopo il pareggio con Montenegro, gli azzurrini superano la Bosnia 1-0 e mantengono la prima posizione del girone di qualificazione agli Europei. A Trieste basta il guizzo di Rovella, che al quarto d’ora infila in rete dopo un rimpallo sul cross di Fagioli, per ottenere i tre punti e sperare di avere accesso diretto alla prossima manifestazione. A giugno le sfide decisive. Under 21: Rovella stende la Bosnia























1 di 13 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 13 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Vittoria di misura per l’Italia Under 21, che sconfigge la Bosnia 1-0 e si conferma la prima forza del girone di qualificazione agli Europei. Gli azzurrini rispondono con una bella prestazione dopo il pareggio contro Montenegro e sbloccano l’incontro di Trieste al quarto d’ora, quando Rovella controlla dopo un rimpallo su cross di Fagioli e infila sotto la traversa l’1-0. La reazione ospite arriva con un tacco di Lukic alla mezz’ora, ma Carnesecchi respinge d’istinto. I ragazzi di Nicolato soffrono quanto basta per tenere la difesa compatta senza troppi patemi, ma mancano di cattiveria nell’area di rigore avversaria. Nell’arco di due minuti, prima Quagliata appoggia fuori un rigore in movimento a tu per tu con Cetkovic, poi Colombo si fa respingere sulla linea da Nikic un tiro a botta sicura, quando aveva già saltato il portiere bosniaco. La spinta degli ospiti nel finale viene controllata bene e l’Italia Under 21 difende l’1-0, quinta vittoria in sette partite (con due pareggi) per il primo posto nel gruppo F. A giugno ci saranno le partite decisive contro Lussemburgo, Svezia e Irlanda.

NICOLATO: "BRAVI A PORTARE A CASA IL RISULTATO"

"È stata una vittoria importante arrivata con grande impegno. Siamo migliorati ma non siamo in una condizione di freschezza, per questo siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Siamo verso la fine del girone e sappiamo che qualificarci non è facile. Dobbiamo guardare avanti con determinazione. I ragazzi vanno ringraziati e sono consapevole delle difficoltà che hanno". Così il tecnico dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato dopo il successo sulla Bosnia a Trieste. "Ora dobbiamo sperare a giugno di essere in condizioni migliori, a questi livelli se non ci sei dal punto di vista fisico è difficile - ha detto alla Rai - Sono contento per la volontà dei ragazzi", ha aggiunto. "Giocare in Montenegro è stato difficile per le condizioni del terreno, non sappiamo fare far battaglia con il gioco sporco. Quella era una partita che si poteva anche perdere. Il nostro miglioramento passa dalla condizione dei ragazzi", ha concluso.