Platini: "Ha dato più la Juve a me che io alla Juve"

"Dieci giorni fa ho ricevuto la lettera dalla giustizia svizzera che era tutto finito, ma è andata avanti per dieci anni. Non so perché è successo ma la vita è fatta così. Poi non è da escludere che ci sia un contropiede". Lo ha detto Michel Platini intervenendo all'ottava edizione del Festival dello sport in corso a Trento fino a domenica facendo riferimento all'assoluzione dall'accusa di frode a danno della Fifa di cui stava per diventare presidente. Il tribunale penale federale di Bellinzona non ha infatti accolto le richieste della pubblica accusa che, lo scorso 15 giugno, aveva chiesto per Platini, che si è sempre dichiarato innocente, la condanna con sospensione della pena.