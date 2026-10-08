Un big dell'Nba approda nel calcio: è un nuovo azionista dell'Atletico Madrid

08 Ott 2026 - 21:11
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Un big dell'Nba approda nel calcio. Parliamo di Shai Gilgeous-Alexander, stella degli Oklahoma City Thunder ed eletto MVP della regular season per due stagioni di fila, nel 2025 e nel 2026. Il 28enne canadese infatti è un nuovo azionista dell'Atletico Madrid, top club della Liga. Sono emozionato di unirmi ufficialmente al gruppo di azionisti dell'Atlético de Madrid. Questo è un club con una lunga tradizione ai vertici del calcio europeo, e ringrazio per l'opportunità di far parte del suo futuro" le parole del classe 1998.

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