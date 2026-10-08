Udinese: Guye operato alla caviglia, guarigione in 3 mesi

08 Ott 2026 - 13:07
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L'attaccante dell'Udinese Idrissa Guye, 20 anni, ha scelto la Casa di cura San Rossore, a Pisa, "per un intervento di alta specializzazione, sottoponendosi a un intervento chirurgico alla caviglia destra eseguito da Niek Van Dijk e da Giulia Favilli, specialisti nella chirurgia del piede e della caviglia: l'operazione è perfettamente riuscita e per il calciatore sono previsti circa tre mesi di recupero". Lo ha reso noto la casa di cura. La scelta del calciatore dell'Udinese, ha osservato la clinica in una nota, "conferma il ruolo assunto dalla Casa di cura San Rossore nel panorama della medicina e della chirurgia applicate allo sport professionistico: è infatti a Pisa che Niek Van Dijk, autorità mondiale nella chirurgia del piede e della caviglia, ha scelto di svolgere la propria attività in Italia, collaborando esclusivamente con la struttura sanitaria pisana e anche Giulia Favilli, autorevole specialista nella chirurgia del piede e della caviglia, vanta una consolidata esperienza nel trattamento chirurgico di atleti di elevato profilo, maturata attraverso un'intensa attività professionale svolta anche autonomamente".

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